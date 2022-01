Hala Audi devient CEO d'Unizima, filiale d'Univercells

Pas novice dans le domaine de la santé

À l'origine avocate spécialisée dans les litiges commerciaux et l'arbitrage international, Hala Audi s'est lancée dans les domaines de gestion financière et de gouvernance en travaillant pour le Trésor britannique pendant plusieurs années. Un mandat durant lequel elle a travaillé sur des sujets de santé mondiale avec des entreprises pharmaceutiques et des gouvernements.

"Je suis ravie de rejoindre la fantastique équipe du Groupe Univercells et d'Unizima. (...) Avec Unizima et ses partenaires, nous avons la possibilité d'apporter un réel changement sur le terrain au cours des prochaines années et j'ai hâte de travailler avec mes anciens et nouveaux collègues de la santé publique, des gouvernements et de l'industrie pour apporter les meilleures avancées en matière de produits biologiques là où elles sont le plus nécessaires", s'est réjouie Hala Audi.