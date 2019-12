iTeos Therapeutics va tester son produit candidat contre le cancer avec Merck

La biotech wallonne a signé un partenariat avec une filiale de Merck pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de son produit candidat contre le cancer en combinaison avec un traitement d'immunothérapie du géant américain.

La biotech wallonne iTeos Therapeutics a annoncé avoir conclu un accord avec une filiale de Merck, connue sous le nom de MSD en dehors des États-Unis et du Canada, pour évaluer l'innocuité et l'efficacité de son produit candidat contre le cancer le plus avancé, appelé EOS100850. Ce dernier va être testé chez des patients atteints de tumeurs solides en combinaison avec un traitement d'immunothérapie de Merck, le Keytruda (pembrolizumab).