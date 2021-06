IBA décroche sa certification B Corp

Au travers de plus de 200 questions et points d'attention, le processus de certification B-Corp permet de déterminer le caractère durable d'une entreprise selon sa performance sociale et environnementale, en matière de gouvernance et sur le plan commercial et financier. L'idée de base est que la recherche du profit ne doit pas occulter l'impact positif que peut, ou doit, avoir une entreprise pour le monde qui l'entoure. Et cela doit se traduire en interne, dans sa gestion des ressources humaines et sa gouvernance mais aussi en externe par son action sociétale et via ses fournisseurs notamment.