iSTAR Medical va se lancer sur le marché européen

La société a développé un dispositif appelé "MINIject". Il s'agit d'un implant sans principe actif que l'on introduit dans l’œil grâce à un injecteur, afin de permettre le drainage et de combattre le glaucome à angle ouvert. Fabriqué dans un matériau poreux, l’implant, peu invasif, n'entraîne pas de problèmes de fibrose, qui surviennent dans 25 à 30% des cas avec les autres dispositifs équivalents de traitement du glaucome. Plus de 100 millions de personnes dans le monde sont touchées par cette maladie, qui est la cause principale de cécité chez les adultes.