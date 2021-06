J&J choisit Gand pour son site européen de production de traitements du cancer du sang

"Notre partenaire chinois souhaitait collaborer avec nous en raison de notre échelle et de notre force de frappe. Legend Biotech commercialisera le traitement sur le marché chinois, et Janssen et J&J dans le reste du monde."

Et d'ajouter: "Nous développons donc ensemble le candidat-traitement. Notre partenaire chinois souhaitait collaborer avec nous en raison de notre échelle et de notre force de frappe. Legend Biotech commercialisera le traitement sur le marché chinois, et J&J dans le reste du monde."

Prise de risque

La Belgique, terreau fertile

La Belgique n’était pas le seul pays à lorgner le prestigieux site de thérapie cellulaire de J&J. "De nombreux pays européens étaient candidats", précise Kris Sterkens. "Nous l’avons obtenu pour plusieurs raisons majeures. En dehors des États-Unis, nous abritons déjà le plus grand site Johnson & Johnson, avec une grande expertise en recherche et développement, mais aussi en production. En outre, la Belgique a développé un écosystème pharmaceutique très fertile, avec du personnel très qualifié et des collaborations solides entre entreprises, universités et pouvoirs publics."