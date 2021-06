KiOmed Pharma s'allie avec la start-up gantoise MoveUp

Les deux sociétés prévoient d'évaluer la nouvelle application dans plusieurs centres cliniques d'abord en Belgique, avant d'étendre le programme d'évaluation aux Pays-Bas, à la France, à l'Allemagne et au reste de l'Europe. "L'arthrose touche plus de 500 millions de personnes dans le monde et le problème est que l'on donne depuis près de 40 ans le même traitement injectable, l'acide hyaluronique, avec près de 40% des patients qui ne répondent pas. Cet accord permettra de proposer aux patients souffrant d'arthrose du genou un traitement personnalisé global", a commenté Houtaï Choumane, le CEO de KiOmed, qui a rappelé que "la solution de MoveUP est déjà remboursée en Belgique". MoveUp a procédé récemment à une levée de 3,6 millions d'euros, à laquelle a participé, à titre individuel, François Blondel, le CEO de KitoZyme, la maison mère de KiOmed Pharma.