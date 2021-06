L'entreprise pharmaceutique Organon fait son retour au Benelux

Organon annonce le lancement d'une nouvelle entreprise au Benelux, dédiée à la santé des femmes. Elle recevra, ce jeudi, sa cotation à la Bourse de New York.

L'entreprise centenaire Organon, dont le nom avait disparu à la suite de sa reprise, en 2009, par le groupe pharmaceutique américain Merck, va à nouveau opérer sous cette appellation au Benelux. Sa maison mère, connue hors Amérique du Nord sous le nom MSD, a décidé, en effet, d'en refaire une entité à part entière. Elle recevra, ce jeudi, sa cotation à la Bourse de New York.

"Aujourd'hui, nous lançons non seulement une nouvelle entreprise, mais aussi un nouvel engagement en faveur de la santé des femmes à travers le monde." Petra Willems Directrice générale d'Organon Benelux

Organon se consacrera à la santé féminine. La société avait été fondée à Oss (centre des Pays-Bas). Elle y conservera certaines activités. En Belgique et aux Pays-Bas, Organon dispose de deux unités de productions et de deux bureaux, représentant 2.000 travailleurs. Les sites belges sont implantés à Heist-op-den-Berg (province d'Anvers) et Bruxelles.

"Aujourd'hui, nous lançons non seulement une nouvelle entreprise, mais aussi un nouvel engagement en faveur de la santé des femmes à travers le monde. Un engagement visant à écouter les femmes, à comprendre leurs besoins spécifiques en matière de santé et à aider à identifier les solutions qui s'imposent de toute urgence", annonce Petra Willems qui a été nommée directrice générale d'Organon Benelux.

60 médicaments Le portefeuille d'Organon compte plus de 60 médicaments distribués dans plus de 140 pays.

Première cotation en bourse

Ce jeudi, la direction d'Organon sonnera la cloche d'ouverture de la Bourse de New York pour marquer le premier jour de négociations actives.

À l'ouverture, le portefeuille d'Organon compte plus de 60 médicaments distribués dans plus de 140 pays, et près de 80% de ses 6,5 milliards de dollars de recettes sont générés en dehors des États-Unis.