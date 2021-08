L'Institut national des radioéléments prépare son nouveau cyclotron

Pourtant, l'IRE n'a pas à rougir de son palmarès. Depuis 1971, le centre est devenu une référence pour les applications médicales de la radioactivité en médecine. " Aujourd'hui, la Belgique joue un rôle majeur dans la médecine nucléaire et l'IRE est le deuxième producteur de radioisotopes médicaux au monde ", a tenu à rappeler Erich Kollegger. "Un hôpital spécialisé en médecine nucléaire sur trois utilise de la technologie belge", a-t-il souligné.

Un nouveau cyclotron

Alors que cette spin-off du SCK.CEN enregistre aujourd'hui un chiffre d'affaires de près de 100 millions d'euros et emploie environ 250 personnes , un nouveau projet d'ampleur devrait lui permettre de voir encore plus grand. En l'espèce, l'IRE a annoncé vouloir installer un nouveau cyclotron (accélérateur de particules) sur son site de Fleurus.

Ce dernier, dont la fabrication sera assurée par l'entreprise néo-louvaniste IBA , permettra à l'IRE de produire sur site du Germanium-68, soit l'ingrédient clé à la production de Gallium-68, un radioisotope utilisé en imagerie médicale (TEP) et permettant la détection de plusieurs types de tumeurs. Ici, l'IRE se réapproprie la chaîne d'approvisionnement du produit fabriqué par sa filiale IRE Elit , un générateur de Gallium-68, et coupe sa dépendance externe en matières premières.

Réduire sa dépendance à l'Uranium

Du reste, Erich Kollegger a profité de l'occasion pour souligner l'importance du projet Smart, l'autre innovation d'envergure initiée par l'IRE. L'objectif ici est de développer une nouvelle technologie de production du Molybdène-99 – un radioisotope médical et produit phare de l'IRE – basée non plus sur l'Uranium-235, mais sur le Molybdène-100, dont l'approvisionnement est bien moins problématique.