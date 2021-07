La biotech Muna Therapeutics lève 60 millions d'euros contre la démence

Muna Therapeutics est issue d'une fusion entre la société danoise Muna et l'entreprise belge K5 Therapeutics, fondée l'an dernier par le VIB et Droia Ventures.

Muna Therapeutics est le résultat d'une fusion entre le danois Muna et le belge K5 Therapeutics, qui a été fondé l'année dernière par le VIB, le fonds Droia Ventures et le professeur Bart De Strooper (VIB-KU Leuven). Muna a été fondée par le professeur danois Simon Glerup, de l'Université d'Aarhus.

Des sommités à la manœuvre

Les deux start-up se sont associées pour développer des médicaments pour les troubles neurologiques, tels que la démence et l'Alzheimer . Les deux fondateurs sont des pionniers et des sommités dans le domaine de la connaissance de ces pathologies.

Une collaboration "essentielle"

Pour poursuivre son développement, la société a obtenu une injection de capital de 60 millions d'euros auprès d'un certain nombre d' investisseurs, dont Novo Holdings, Sofinnova Partners, LSP Dementia Fund et Droia Ventures. Cet argent frais servira à développer des médicaments qui réparent les cellules nerveuses endommagées, traitent l'inflammation des tissus nerveux et augmentent la résistance aux maladies du cerveau.

Des attentes énormes

Les attentes sont énormes: la recherche patine depuis une vingtaine d'années et on reste très loin de pouvoir soigner réellement la maladie. L'Agence américaine FDA a autorisé récemment un traitement, développé par l'entreprise américaine Biogen. Mais, ce médicament, très cher (plus de 50.000 dollars par an), ne s'adresse qu'à une petite partie des patients, à un stade très précoce de la maladie. Et il n'a prouvé, pour l'heure, qu'une efficacité limitée.