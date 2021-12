La biotech porte les levées de fonds wallonnes en 2021

Sur le quasi 1,4 milliard d'euros levé par les sociétés belges de croissance, une société sur dix du top 100 est une biotech wallonne.

Pour la cinquième année consécutive, les fonds levés par les sociétés de croissance belges non cotées (start-ups, scale-ups et biotechs) ont atteint un record. 1,37 milliard d'euros pour être précis, soit 40% de plus qu'en 2020. C'est le spécialiste bruxellois de la gestion des données Collibra qui tient la palme, avec pas moins de 250 millions de dollars (216 millions d'euros) collectés en novembre dernier.

Mais il ne s'agit pas ici d'une course avec pour enjeu une position plutôt qu'une autre. Non, il en va plutôt d'un mouvement qu'il convient d'analyser. Et lorsque l'on se penche sur le top 100 des opérations privées réalisées l'an dernier, force est de constater que la biotech porte (encore et toujours) la Wallonie – qui a attiré un quart des opérations.

À lui seul, l'écosystème aura en effet été chercher quelque 135 millions d'euros de capitaux frais en 2021, avec 21,3 millions pour Imcyse (immunothérapies), 20 millions pour NeuVasQ (maladies neurologiques) et 20 autres pour Promethera (maladies du foie). Ce qui n'est pas sans revers de la médaille, assez logiquement. Le reste des secteurs du sud du pays n'aura attiré "que" 123 millions, soit moins que les cinq premières jeunes pousses (bruxelloises et flamandes) du pays prises individuellement. Les secteurs sont divers et variés: logiciels, big data ou encore medtech, qui attire chaque jour plus de pointures de l'investissement.

Medtech en vogue

D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, c'est finalement une de ces sociétés technologiques du monde médical qui a le mieux tiré son épingle du jeu côté wallon, avec une huitième position au top 100. Le spécialiste liégeois des implants oculaires EyeD Pharma a levé 45 millions d'euros la semaine dernière pour poursuivre le développement de ses produits ophtalmologiques et obtenir les premières données sur l'humain.

