La biotech wallonne Ncardia passe sous pavillon américain

La société américaine Kiniciti devient actionnaire majoritaire de la biotech belgo-néerlandaise Ncardia, spécialisée dans la recréation de cellules souches composant le muscle cardiaque.

Le BioPark de Gosselies poursuit son internationalisation: la société Ncardia, une des sociétés wallonnes actives dans le secteur des thérapies géniques et cellulaires, a annoncé l'injection de plus de 60 millions de dollars de capital grâce à un partenariat stratégique avec Kiniciti, une plate-forme d'investissement new-yorkaise créée par le fonds WCAS (Welsh, Carson, Anderson & Stowe). Soutenue également par Biospring Partners, un autre fonds d'investissement US, Kiniciti est spécialisée dans les investissements dans la santé, plus particulièrement les thérapies géniques et cellulaires.

Une participation de contrôle

La transaction donne à Kiniciti une participation de contrôle dans Ncardia, ont indiqué les protagonistes de l'opération. Fondée sous le nom de Pluriomics par Stefan Braam - qui en est toujours le CEO - et Herman Spolders - le fondateur de la biotech cotée MDXHealth - , Ncardia est en réalité belgo-néerlandaise, puisqu'elle a été créée sur la base de recherches scientifiques menées à l’Université de Leiden. Elle conserve d'ailleurs un site dans la ville néerlandaise.

La société a mis au point un procédé permettant de recréer les cellules souches composant le muscle cardiaque. Ces cardiomyocytes (cellules du cœur), développées au départ de cellules souches pluripotentes induites (CSPi), peuvent servir à tester la cardiotoxicité des nouveaux candidats médicaments. Au stade préclinique, on peut y recourir en lieu et place de pratiquer des tests sur des animaux. Ncardia est à la fois une société de recherche contractuelle (CRO, une entreprise qui fournit des services dans le domaine de la recherche) et une société de sous-traitance (CDMO) produisant à façon.

Elle avait décidé de s'installer à Gosselies pour y bénéficier de la forte présence de biotechs travaillant dans les thérapies géniques et cellulaires. La société s'est développée notamment avec le soutien d'investisseurs belges (la SFPI, la SRIW, Sambrinvest et Epimède), néerlandais (Innovation Quarter) et luxembourgeois (Vesalius Biocapital).

Les conditions de l'arrivée de Kiniciti n'ont pas été dévoilées. Une partie de l'investissement serait consacrée à la reprise des participations des actionnaires actuels, dont certains resteront toutefois dans le capital, mais avec une présence réduite.

Ncardia emploie actuellement environ 45 personnes. "L'entreprise n'est pas encore rentable, elle se concentre sur la croissance de la clientèle dans l'ensemble de ses activités de découverte de médicaments et de thérapie cellulaire", nous a indiqué le CEO Stefan Braam. Cet investissement va-t-il changer la nature de la société? "Ncardia est une société de technologie CSPi qui travaille avec des clients sur des projets de découverte de médicaments et de thérapie cellulaire. Cela ne changera pas. En fait, nos offres seront encore élargies", a encore précisé Stefan Braam.

Si elle a attiré l'intérêt d'investisseurs américains, la biotech belgo-néerlandaise a connu quelques déboires en 2019, suite au rachat malheureux d'un concurrent allemand, Axiogenesis. Elle a été contrainte de mettre fin à ses activités outre-Rhin, ce qui lui a coûté une vingtaine de millions d’euros.

Une vague de rachats

En moins de deux ans, le secteur des sciences du vivant en Wallonie aura connu une vague de rachats inédite. Trois groupes américains (Catalent Pharma, Thermo Fisher Scientific et Hologic) et une société canadienne (Nexelis) ont repris cinq entreprises du sud du pays (MaSTherCell, Delphi Genetics, ImmunXperts, Henogen et Diagenode) ainsi qu’une filiale (Bone Therapeutics). Une liste à laquelle il faut désormais ajouter Ncardia.