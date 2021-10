La course au cash de cette biotech belge passe par le Nasdaq

Chez MDxHealth c’est la course au cash. Cette biotech belgo-américaine spécialisée dans le diagnostic du cancer de la prostate a levé, en janvier dernier, 30,4 millions de dollars via un placement privé au prix de 0,90 euro par action. Le titre s’échange aujourd’hui à 1,2 euro. Depuis le début de l’année, il a grimpé de 28% et sur douze mois de 48%. Mais depuis son introduction en bourse, en 2006, le bilan est catastrophique : -85%...