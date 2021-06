La FDA approuve un médicament déterminant contre l'Alzheimer...

Ce lundi, la FDA a approuvé l'aducanumab de l’entreprise pharmaceutique américaine Biogen , une décision qui affectera l'avenir de la recherche et du traitement de la maladie d'Alzheimer , mais pourrait également créer un précédent pour l'agence qui a approuvé un médicament sur la base de données encore partielles . Le feu vert de la FDA octroie à Biogen le potentiel d’un blockbuster de plusieurs milliards de dollars .

L'aducanumab a été au centre d'une guerre d’experts. D’un côté, la Food and Drug Administration a subi d' énormes pressions de la part des groupes de défense des patients et de certains médecins pour approuver ce premier médicament majeur contre la maladie d’Alzheimer. De l'autre, de nombreux experts affirment que d'énormes sommes d'argent seront dépensées malgré le manque de preuves convaincantes que l'aducanumab peut agir de manière significative.

Un rejet aurait signifié la fin de l'aducanumab et sonné le glas de médicaments expérimentaux similaires contre la maladie d'Alzheimer en cours de développement.

Des données parcellaires

Une étude de phase III a entraîné un bénéfice statistiquement significatif de 23 % pour ralentir le déclin des fonctions cognitives par rapport à un placebo. Mais une deuxième grande étude n'a pas réussi à répliquer cet avantage, ce qui a conduit Biogen et son partenaire japonais Eisai à abandonner le développement en mars 2019. Les deux entreprises ont repris espoir après qu'une analyse plus détaillée de l'étude par Biogen a montré que certains patients atteints de formes très précoces de la maladie ont bénéficié d’une prise de doses plus élevées sur une période de temps prolongée.