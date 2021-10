La FDA demande de nouvelles données sur le Myring de Mithra

Il y a un an, la FDA avait déjà adressé une série de questions à Mayne sur le Myring, un anneau contraceptif générique, dont la commercialisation est sur les rails en Europe. Il ne s'agit pas ici de nouvelles questions, mais de précisions par rapport aux demandes précédentes, fait-on valoir chez Mithra, où on précise que les autres critères, dont le processus de fabrication, n’ont soulevé aucune question supplémentaire. Cette nouvelle demande entraînera cependant plusieurs mois de retard supplémentaires avant le feu vert de la FDA, ce qui devrait repousser la commercialisation du Myring aux USA au second semestre 2022.