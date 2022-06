La longue quête d’un "super vaccin" contre le covid

Partout dans le monde, les universités et entreprises biotech sont engagées dans une course à celle qui développera un "super vaccin" contre le variant actuel, et idéalement les mutants futurs, du coronavirus. "Il existe déjà des vaccins contre la rougeole, les oreillons et la rubéole qui nous protègent très efficacement tout au long de la vie. C’est à cela que nous devons arriver avec les vaccins contre le covid."