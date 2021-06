La première fortune belge embarque dans la doyenne des biotechs françaises

La société Transgene lève 34 millions d'euros auprès de l'Institut Mérieux et des Dassault. Le gestionnaire d'actifs d'Eric Wittouck, première fortune belge, est aussi de la partie.

Fondée en 1979, Transgene est la doyenne des biotechs hexagonales. Parmi les pionnières de l’ingénierie des génomes viraux , la société alsacienne conçoit et développe des produits d’immunothérapie ciblée contre les cancers.

Actionnaires de référence de la société alsacienne, l’Institut Mérieux (60%) et Sitam Belgique (4,9%) ont souscrit respectivement à hauteur de 25 et 1,67 millions d’euros à l'opération. Ces deux noms ne vous diront peut-être rien. Et pourtant, l'un comme l'autre n'ont rien d'étranger avec la Belgique.