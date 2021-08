La SFPI, SRIW et Vesalius remettent au pot de NCardia

La biotech belgo-néerlandaise NCardia Holding a une nouvelle fois augmenté son capital. Quatre de ses actionnaires ont souscrit aux nouvelles actions pour 3 millions d'euros, dont un tiers en capital social et deux tiers en prime d'émission. Ce sont le holding public wallon SRIW, son équivalent fédéral la SFPI, le fonds d'investissement belgo-luxembourgeois Vesalius BioCapital et la société Sino-German Beta Holding Co (établie aux Iles Caïmans) qui ont contribué à la levée de fonds. Les autres actionnaires s'en sont abstenus: il s'agit notamment du fonds wallon Epimède, du fonds néerlandais Innovation Quarter et du fonds européen FCR 2020. Ces trois derniers avaient pourtant participé à la précédente opération du genre, lorsque, fin 2019, NCardia avait récolté 5 millions d'euros d'argent frais.