La vague medtech attire chaque jour plus de pointures de l'investissement

De Coucke à la SRIW, le nombre d'investisseurs de poids ne cesse de croître du côté de ces pépites derrière des dispositifs médicaux ou solutions de diagnostic in vitro innovants.

Complexe à naviguer, la mer des medtechs? Pas pour les investisseurs aguerris, de plus en plus nombreux. En effet, plus un mois ne passe, ou presque, sans que l'une de ces pépites derrière des dispositifs médicaux ou solutions de diagnostic in vitro innovants n'attire les capitaux des gros patrimoines et autres fonds du pays.

Particuliers

En tête? Difficile à estimer, tant les expositions sont multiples – et pas toujours publiques. Pour autant, une chose est sûre: les grands noms ne manquent pas. Ainsi, pour commencer par le nord du pays, l'on peut par exemple citer Marc Coucke (Alychlo), Urbain Vandeurzen (Smile Invest) et Rudi Pauwels (fondateur de Biocartis) parmi les principaux investisseurs medtechs – tous trois à bord du nanolabo louvaniste miDiagnostics, d'ailleurs. Puis, l'homme d'affaires Jos Sluys, avec sa société Saffelberg Investments née dans le sillage de la vente de sa société RH Arinso pour quelque 300 millions d'euros.

Lire aussi Nyxoah sera la troisième IPO sur le Nasdaq pour Robert Taub

La Belgique francophone n'est pas en reste. On peut mentionner Antoine Duchateau, investi dans la start-up spécialiste des attelles (dites "orthèses") médicales sur mesure Spentys par exemple. Ensuite, vient l'exemple de la medtech spécialisée dans les troubles respiratoires du sommeil Nyxoah dont le fondateur, Robert Taub, a entraîné dans l’aventure des industriels allemands de renom tels que Jürgen Hambrecht (ex-CEO de BASF), la Région wallonne et la société d'investissement hollandaise Gilde Healthcare notamment. Enfin, on peut parler de Marc Nolet, fondateur de PhysIOL (lentilles intraoculaires), à bord du développeur wavrien d'implants ophtalmiques destinés à traiter le glaucome iStar Medical, tout comme l’ancien patron de la biotech Celyad , Christian Homsy.

Fonds & co

"Ils ont pour avantage d'apporter une vraie expertise industriel, en plus d'un réseau", évoque Olivier Vanderijst, président du comité de direction de la SRIW. Pour autant, l'invest représente lui-même également un gros morceau des investissements du secteur, estimés à ce jour entre 30 et 65 millions d'euros. Pourquoi cette large fourchette? "Parce qu'il faut voir comment on compte." Si l'on s'en réfère aux participations du fonds d'investissement en capital-amorçage W.I.N.G et de la plateforme dédiée aux sciences de la vie de l'invest régional, l'on parle alors respectivement de 3 et 27 millions, attribués à 7 et 11 sociétés. À cela, il faut ajouter les différentes opérations (prêts, investissements en direct et via le fonds Belgian Anchorage) liées au spécialiste de la protonthérapie IBA pour un montant d'un peu moins de 35 millions d'euros.

65 millions d'euros La SRIW a réalisé jusqu'à 65 millions d'euros d'investissements directs dans la medtech à ce jour.

Du reste, et pour poursuivre sur les fonds, quelques noms se démarquent particulièrement. C'est le cas du White Fund (Antelope DX, Earlytracks, EndoTools, MoveUp), seul fonds d'investissement belgo-belge entièrement dédié aux medtechs. Soutenu par Ogeo Fund, Noshaq, Invest For Jobs, la SFPI, Finance&invest.Brussels, Solidaris, le CHU de Liège, il dispose à ce jour d'un capital de 38 millions d'euros, dont une petite moitié apportée récemment. On peut ensuite citer le fonds flamand Heran Partners, du CEO de Biocartis Herman Verrelst et de la serial-investisseuse Annie Vereecke, qui a fait fortune après la vente du labo Medhold.

S'ajoutent alors une kyrielle de fonds approchant le secteur soit par l'angle de la taille des sociétés, soit par le secteur de la santé au sens large. On citera imec.xpand, du centre de recherche en technologies digitales et nanotechnologie louvaniste et soutenu par Samsung, Philips, KPN Ventures et de nombreux autres, dont plusieurs particuliers fortunés. D'autres exemples sont Epimède ou encore Capricorn Partners, Innovation Fund, Inventures, Fund+ et la Gimv .

Holdings, banques et universités

L'on pourrait ensuite citer la famille Colruyt et son holding Korys, la famille Van Waeyenberge et son holding De Eik, ou même les familles Noël et Jolly et leur holding NomaInvest. Mais on n'aurait pas encore parlé de GBL - et apparentés - des familles Frère-Desmarais, ni de Sofina des Boël. Ni même des fonds universitaires, en fait, à la Vives pour ce qui est de l'UCL, ou à la Theodorus, du nom de ce fonds lancé par l'ULB et soutenu par nombre d'acteurs économiques.

S'ajoutent alors les bancassureurs, soit via des fonds, soit en direct via leurs activités de private equity comme KBC, à retrouver dans ArtiQ ou into.care par exemple, ou BNP Paribas Fortis, à bord d'iStar ou de LSP - "l'une des sociétés d'investissement dans le secteur de la santé les plus importantes et les plus expérimentées d'Europe" (selon les mots de ladite société). Les différentes banques du pays servent par ailleurs, assez logiquement, de soutien à nombre des acteurs préalablement cités.

Et demain?