Le BioPark de Gosselies va doubler ses capacités d'accueil

Un doublement

Cette nouvelle initiative immobilière d’envergure est portée par la Sodevimmo, née d'une association entre l'intercommunale Igretec, le partenaire immobilier historique du BioPark, et la Sofipole , une filiale de la SRIW. Le projet phare est un bâtiment d'une superficie de 24.000 m2, appelé Biotech 5 , qui abritera des bureaux, des laboratoires, des espaces de co-working et de services. Cet immeuble, qui sera livré en 2024, deviendra le vaisseau amiral d'un véritable campus à l'américaine qui s'organisera dans ses alentours. Actuellement, le BioPark se caractérise en effet par une absence de structuration de l'espace, admet Renaud Moens, le directeur général d’Igretec et président de la Sodevimmo. "Le BioPark a connu un développement incroyable et même inespéré en deux décennies. Mais cela s'est fait sans plan d'ensemble, de façon éparpillée" indique-t-il.

Déjà occupés

Le futur campus comprendra deux autres immeubles plus modestes qui seront livrés plus rapidement. Le Biotech 3 (1.200 m2) est en cours d'achèvement et sera mis en service cette année et sera suivi un an plus tard du Biotech 4 (4.000 m2). Selon Nathalie Czerniatynski, directrice de la direction du développement économique, stratégique et territorial d’Igretec, ces deux nouveaux immeubles sont d'ores et déjà "assurés d'être occupés à 100%".