"Le cours de Mithra ne prend pas en compte le potentiel du Donesta"

Lydisilka en Belgique

L’Estelle sera mise sur le marché progressivement au cours du second semestre (d’abord en Allemagne, en Autriche et en Pologne). Elle sera vendue sous la marque Drovelis en Europe, sauf en Belgique et au Luxembourg où elle prendra le nom de Lydisilka. Cerise sur le gâteau, Mithra va recevoir un paiement d’étape de 15 millions d’euros de Gedeon Richter, son partenaire commercial pour l’Union Européenne (hors Belgique et Luxembourg).