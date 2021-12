Le fonds medtech Kurma croit au potentiel du Wallon Sunrise

La jeune pousse qui innove dans le diagnostic de l'apnée du sommeil lève 6,5 millions d'euros en accueillant Kurma et un fonds européen dans son tour de table.

On connaît déjà les biotechs et leur importance dans le tissu entrepreneurial, tant au niveau belge que wallon. On connaît moins les medtechs, ces entreprises qui innovent dans les dispositifs médicaux, alors que dans ce segment de marché là aussi, les petits Belges – et les petits Wallons – se débrouillent plus que bien. Une preuve de plus: le fonds d'investissement français Kurma, l'un des principaux acteurs dans la biotech et la medtech en Europe, vient de participer à la levée de capitaux de 6,5 millions d'euros réalisée par Sunrise, une jeune pousse fondée à Namur en 2015. Sa spécialité: un dispositif de diagnostic innovant de l'apnée du sommeil. Les fonds serviront à financer une étude déjà en cours outre-Quiévrain et le lancement commercial prochain en France et aux États-Unis.

"Pour Kurma, il s'agira du premier investissement dans la santé digitale en Belgique", souligne Philippe Peltier, le partner qui anime Kurma Diagnostics II, un nouveau fonds dédié à la "healthtech" qui vient de clôturer son appel de capitaux à 83 millions d'euros. Il est rejoint dans l'opération "Sunrise" par Vives-IUF, le fonds lié à l'UCLouvain, Namur Invest, la Région wallonne et le Conseil européen de l'innovation. Lancé cette année par la Commission européenne, ce dernier finance des innovations de rupture, notamment dans la santé.

Saga familiale

L'apnée du sommeil touche 49% des hommes et 23% des femmes âgés de plus de 40 ans, soit environ un milliard de personnes dans le monde. Dans huit cas sur dix, elle n'est pas diagnostiquée. On parle d'apnée dès le moment où l'individu cesse de respirer durant au moins dix secondes durant son sommeil. Ce syndrome se développe avec le vieillissement. Il affecte la qualité du sommeil: certaines personnes font plus de 80 apnées par nuit, ce qui les empêche d'atteindre un état de sommeil profond. Il est surtout vecteur d'affections graves, telles que des maladies cardiovasculaires. Jean-Benoît Martinot, un médecin belge, s'est passionné pour l'étude du sommeil et a découvert un important biosignal révélateur de l'apnée: l'observation des mouvements musculaires autour du menton permet de repérer le problème.

S'il a publié des articles à ce propos, il a surtout inspiré Pierre et Laurent, son fils ingénieur et son fils juriste: les deux frères se sont associés pour lancer Sunrise. Objectif, développer un capteur des mouvements significatifs du menton, le relier à de l'intelligence artificielle pour collecter et interpréter les données afin d'établir le diagnostic, à communiquer au médecin traitant.

Ils y sont parvenus et ont privilégié la simplicité ainsi que la rapidité: le capteur fait 3 grammes, le poser sur sa tête avant de dormir est aisé, l'engin est relié à une appli sur le téléphone portable du patient de sorte qu'au bout de la nuit, les données sont envoyées via le cloud au médecin, avec le verdict.

Sunrise vend déjà son dispositif en Belgique, en Angleterre et en Australie. L'entreprise mène actuellement une vaste étude en France, qui concernera au total 848 patients dans 14 centres de référence, sous l'égide du ministère français de la Santé. En cas de résultats positifs, cette étude ouvrira son produit au système local de remboursement. En parallèle, Sunrise a entamé les discussions avec la Food & Drug Administration (FDA) aux États-Unis, en vue d'entrer sur le marché américain. Elle espère y recevoir le feu vert à sa commercialisation dans les prochains mois.

Marché mal desservi

"Avec Sunrise et son approche originale, il y a moyen de construire une société leader." Philippe Peltier Partner Kurma Partners

"Cela faisait un petit temps que Kurma cherchait à investir dans le domaine de l'apnée du sommeil, souligne Philippe Peltier. On n'avait jamais trouvé jusqu'ici un projet qui fût assez innovant et disruptif. Jusqu'à ce que Biowin nous fasse découvrir Sunrise." La qualité de l'équipe, le stade de développement du produit et l'approche alliant un dispositif d'apparence simple à l'intelligence artificielle l'ont convaincu. "L'apnée du sommeil est un marché encore mal desservi aujourd'hui, avec des acteurs globaux qui ne traitent que partiellement le problème. Avec Sunrise et son approche originale, il y a moyen de construire une société leader."

Les autres techniques de diagnostic existantes prennent beaucoup de temps et manquent de fiabilité, tandis que le traitement habituel (un masque relié à un appareil respiratoire à pression positive) ne permet pas toujours au patient de visualiser ses progrès, d'où un taux d'abandon très élevé en cours de thérapie (plus de 40% en 3 ans).

"La première priorité est de faciliter trajet médical de notre dispositif de diagnostic auprès du médecin." Laurent Martinot Cofondateur de Sunrise

Pour la commercialisation, "Sunrise vise le trajet du patient, explique son cofondateur Laurent Martinot: nous souhaitons que le dispositif soit utilisé par le médecin, qu'il le prescrive au patient et que ce soit remboursé. Mais il faut avancer dans l'ordre: la première priorité est de faciliter son trajet médical auprès du médecin."

D'ici 18 à 24 mois, Sunrise devra lever de nouveaux fonds, via une opération de plus grande ampleur. Outre la commercialisation et l'internationalisation de son dispositif, la société caresse aussi un ambitieux projet de traitement de l'apnée du sommeil. "C'est encore à l'étude, mais oui, nous réfléchissons à une solution globale", confirme Laurent Martinot. À suivre...