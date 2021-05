Le régulateur européen autorise le vaccin Pfizer/BioNTech pour les 12-15 ans

L'Agence européenne des médicaments a approuvé ce vendredi l'utilisation du vaccin Pfizer/BioNTech sur les adolescents entre 12 et 15 ans.

Le Comirnaty - nom commercial du vaccin développé par le laboratoire américain Pfizer et l'allemand BioNTech - n'était pour l'instant autorisé qu'à partir de 16 ans. Une vaste étude clinique était en cours pour évaluer son innocuité et son efficacité chez les 12-15 ans puis l'élargissement de son autorisation de mise sur le marché à cette tranche d'âge.

Les trois autres vaccins validés à ce stade par l'EMA - ceux d' AstraZeneca , de Johnson & Johnson et de Moderna - sont à l'heure actuelle réservés aux adultes, voire seulement à certaines catégories les plus âgées.

La semaine dernière, Alain Fischer, président du conseil d'orientation sur la stratégie vaccinale français, avait appelé à débuter "courant juin" en France la vaccination des adolescents âgés de 16 à 18 ans, puis celle des 12-15 ans à la rentrée scolaire. Aux Etats-Unis, les régulateurs américains ont autorisé début mai le vaccin de Pfizer et BioNTech chez les enfants dès 12 ans. Il s'agit du premier vaccin contre le Covid-19 à être autorisé aux Etats-Unis pour cette tranche d'âge. Le Japon a également donné son feu vert à l'utilisation du vaccin de Pfizer/BioNTech pour les personnes âgées de 12 ans et plus.