Le vaccin anti-Covid-19 de Novavax autorisé dans l'UE

Cette validation du Nuvaxovid à l'issue d'une réunion extraordinaire du comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l'AEM en fait le cinquième vaccin autorisé dans l'Union européenne , après les deux vaccins à ARNm (Comirnaty de Pfizer et BioNTech, Spikevax de Moderna) et les deux vaccins à vecteurs viraux (Vaxzevria d'AstraZeneca et le vaccin de Janssen, filiale de Johnson & Johnson).

Les essais cliniques principaux - l'un en Grande-Bretagne et l'autre aux États-Unis et au Mexique - impliquant plus de 45.000 personnes, ont montré entre 89 et 90% d'efficacité pour réduire le nombre de cas symptomatiques de Covid, mais c'était avant avec le variant omicron.