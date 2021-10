Le vaccin belge antimalaria de GSK recommandé par l'OMS

Le premier vaccin contre la malaria pourra être utilisé pour tous les enfants, a jugé l'OMS. Il a été conçu et est produit dans les installations belges du laboratoire britannique GSK.

Le premier vaccin contre la malaria, testé dans trois pays africains, pourra être utilisé pour tous les enfants, a indiqué mercredi l'Organisation mondiale de la santé (OMS), après un avis favorable de deux groupes d'experts indépendants.

Le vaccin antipaludique du groupe britannique GSK, appelé "RTS,S", est le premier et le seul vaccin antipaludique à avoir démontré dans des essais cliniques cruciaux à long terme qu'il réduisait considérablement la malaria chez les enfants. Le vaccin est "sûr" et réduit de 30% les cas graves, selon l'OMS. Il pourra être utilisé dès cinq mois avec quatre doses dans les régions à propagation moyenne ou élevée de la pathologie, surtout en Afrique.

Près de 2,5 millions de doses ont été administrées depuis deux ans dans trois pays africains.

Près de 2,5 millions de doses ont été administrées depuis deux ans dans trois pays africains et plus de 800.000 enfants ont reçu au moins une d'entre elles. Le vaccin empêche quatre cas sur dix auprès des moins de deux ans. "Il est possible" de mener une large immunisation, selon la directrice du département de la vaccination à l'OMS. Mais il faudra des investissements importants qui pourraient être lancés par l'Alliance mondiale de la vaccination (GAVI), établie à Genève. Pour autant, comme pour la pandémie de coronavirus, le vaccin ne constituera pas à lui seul la solution. Les autres instruments devront être maintenus.

30 ans de recherche en Belgique

L'acceptation par les populations a été importante, selon une responsable de l'organisation. La demande sera probablement forte en cas de validation. Au total, plus de 400.000 personnes décèdent chaque année de la malaria, dont plus de 250.000 sont en Afrique et ont moins de 5 ans. Le paludisme est causé chez l'homme par cinq types de parasites transmis par la piqûre d'une certaine variété de moustiques femelles infectés. L'OMS estime que d'autres vaccins contre la malaria dépasseront à l'avenir l'impact de celui qui a été testé dans les trois pays.

"Le RTS,S, aux côtés d'autres mesures de prévention du paludisme, a le potentiel de sauver des centaines de milliers de vies." Jamila Louahed Vice-présidente et responsable de la R&D des vaccins chez GSK.

Le vaccin est le résultat de plus de 30 ans de recherche menée par GSK, avec l'ONG PATH et d'autres partenaires. La Belgique, où se trouve le siège mondial de GSK Vaccines, joue un rôle particulièrement important car le vaccin a été conçu, développé et est produit, emballé et expédié depuis notre pays. De plus, la technologie des adjuvants, utilisée dans le vaccin pour stimuler la réponse immunitaire, est une découverte belge développée par GSK à Rixensart. "Cette décision historique tant attendue peut redynamiser la lutte contre le paludisme dans la région à un moment où les progrès sont au point mort", a commenté Jamila Louahed, vice-présidente et responsable de la R&D des vaccins chez GSK. "Tant les résultats sur le terrain que les données d'essais cliniques montrent que le RTS,S, aux côtés d'autres mesures de prévention du paludisme, a le potentiel de sauver des centaines de milliers de vies."

GSK s'est engagé à donner jusqu'à 10 millions de doses de vaccin au programme pilote de l'OMS et à fournir jusqu'à 15 millions de doses par an jusqu'en 2028.

Début 2021, le groupe pharmaceutique britannique a annoncé la signature d'un accord de transfert de son vaccin antipaludique à un producteur indien.

Début 2021, le groupe pharmaceutique britannique a annoncé la signature d'un accord de transfert de son vaccin antipaludique à un producteur indien, Bharat Biotech (BBIL). L'accord prévoit le transfert de la fabrication de la partie antigène du vaccin et l'octroi d'une licence sur tous les droits relatifs au vaccin antipaludique à BBIL. GSK conservera la production en Belgique de l'adjuvant du vaccin et le fournira à BBIL. Ce transfert de compétence devra être effectif d'ici 2029, date à laquelle Bharat Biotech sera le seul fournisseur du vaccin antipaludique. Ce transfert s'explique par le fait que le vaccin va être fourni aux prix qui sont en vigueur en Afrique, que GSK peut difficilement offrir.