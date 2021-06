Le vaccin covid de CureVac confronté à des retards

Le vaccin contre le Covid-19 du laboratoire allemand CureVac, basé sur la technologie de l'ARN messager et initialement attendu en juin, pourrait voir sa commercialisation retardée en raison de l'allongement des phases de test, selon plusieurs sources.

Le ministère de la Santé du Land de Bade-Wurtemberg, où est basée la biotech allemande, a confirmé vendredi avoir reçu des informations en ce sens lors d'une récente réunion avec le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke (Vooruit). Le vaccin se serait plus attendu avant le mois d'août et ferait face à des complications.

Résultats intermédiaires

Pour achever ses essais cliniques, qui incluent environ 40.000 volontaires en Europe et en Amérique latine, CureVac a besoin qu'au moins 111 participants contractent le virus. CureVac pensait atteindre cet objectif et demander son approbation en Europe fin mai ou début juin, mais la baisse des taux d'infection a ralenti les procédures. Dans un communiqué, CureVac a également fait état de "délais supplémentaires" liés à la prise en compte des variants du virus, qu'il doit séquencer. Plus facile à transporter que les autres vaccins ARN, le sérum de CureVac est très attendu en Europe, où les campagnes de vaccination s'accélèrent.