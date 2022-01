Les Boël s'invitent dans la sous-traitance pharmaceutique chinoise

Façonnier discret, la société ZhenGe Biotech a servi plus de 100 clients des secteurs pharmaceutique et biotechnologique à ce jour.

En collaboration avec Goldman Sachs, Sofina a emmené un important tour de table du côté du discret façonnier chinois ZhenGe Biotech.

Contrairement à ce que son nom pourrait donner à penser, la société chinoise ZhenGe Biotech n'est pas une biotech. Non, la société est en réalité ce que l'on qualifie dans le jargon de "CDMO" (pour "Contract Development Manufacturing Organisations"), c'est-à-dire un sous-traitant dans la découverte, le développement, la fabrication et le conditionnement de médicaments à échelle industrielle pour le compte de sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques.

Restée jusqu'ici très discrète, la société vient de boucler la levée de quelque 100 millions de dollars (88 millions d'euros) à l'occasion d'un tour de table emmené par le belge Sofina et Goldman Sachs Asset Management, a-t-on appris. D'autres acteurs du monde du capital-risque ont par ailleurs complété l'opération.

ZhenGe entend investir cet argent frais en recherche et développement et en vue d'accroître sa capacité de production. C'est la troisième fois que la société de biotechnologie lève des fonds, pour un total aujourd'hui de 225 millions de dollars.

En plus de centres de R&D à Shanghai (Chine) et dans le Maryland (États-Unis), ZhenGe Biotech dispose de plusieurs lignes de production, dont une pilote de 10.000 mètres carrés située au sein de la Shanghai Free Trade Zone ("Shanghai FTZ") - du nom de cette zone pilote inaugurée fin 2013 et devant servir de laboratoire à l’expérimentation de réformes économiques et administratives majeures pour l'Empire du milieu.

Pour en revenir à Sofina, avec l'Inde et l'Indonésie depuis peu, la Chine fait partie des pays particulièrement scrutés à l'Est du côté de la rue de l'Industrie, à Bruxelles.

En effet, depuis leur QG, les Boël ont déjà piloté des prises de participation du côté de la chaîne hôtelière ciblant le segment "budget" Qingzhu, du spécialiste des activités de soutien parascolaire en ligne Zhangmen, du plus grand grossiste et distributeur de montres Xinyu, ainsi que du côté de l’un des principaux fabricants d’équipements (notamment d'endoscopie) et de consommables médicaux Aohua, du réseau intégré de soins de santé Carebridge ou encore du côté du spécialiste de la vente en ligne de produits frais d'épicerie MissFresh.

En parallèle, le holding a également investi dans une série de fonds de capital-risque axés sur le marché chinois (Lightspeed, Sequoia…).