Les nanocorps d’ExeVir neutralisent le variant delta

Des travaux menés au sein du laboratoire du Pr Johan Neyts, à l’Institut Rega (KULeuven), montrent que ce produit possède une forte capacité de neutralisation in vitro des variants delta (B.1.617.2) et gamma (P.1) du virus . Dans le passé, des données identiques avaient déjà montré son efficacité contre les variants alpha (B.1.1.7) et bêta (B.1.351).

Efficace et facile à fabriquer

"Le XVR011 est un anticorps anti-SARS-CoV-2 à domaine unique et optimisé à des fins de stabilité et de sécurité. Il est doté d’une vaste capacité de neutralisation du virus , le tout avec une grande facilité de fabrication ", indiquait ExeVir, ce mardi matin.

Essais cliniques

La société va à présent passer à l’étape des essais cliniques. Dans ce cadre, elle vient de bénéficier d’une aide de 3 millions d’euros allouée par le gouvernement flamand , via l’Agence flamande pour l’innovation et l’entrepreneuriat (Vlaio).

Les nanocorps d’ExeVir sont des anticorps monoclonaux. L’anticorps VHH72-Fc (XVR011) est dérivé du lama . C’est un nanocorps . Il est de plus petite taille que des anticorps monoclonaux utilisés dans les traitements actuels, ce qui lui permet une meilleure pénétration des tissus et offre une efficacité contre de nombreux coronavirus.

"De plus, l’optimisation de la molécule pour plus de sécurité, et sa potentielle formulation sous-cutanée, plus simple à administrer, en font un traitement très prometteur de sa catégorie", précise-t-on chez ExeVir. À ce jour, la biotech a levé plus de 42 millions d’euros auprès d’investisseurs de premier ordre.