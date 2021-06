Les variants du Covid-19 pourraient être fatals au vaccin de CureVac

La mise au point d'un vaccin reste un parcours semé d'embûches, comme vient d'en faire l'expérience le laboratoire allemand CureVac. Société emblématique de la biotechnologie européenne, l'entreprise de Tübingen a annoncé mercredi soir que son principal candidat vaccin contre le Covid-19 n'avait démontré qu'une efficacité de 47%, selon l'analyse intermédiaire d'un essai clinique à grande échelle, et ne remplissait donc pas à ce stade les critères de performance exigés.

Loin des performances des autres labos

Un tel résultat est en dessous de la barre des 50 % fixée par l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour octroyer une autorisation de mise sur le marché. Il est également loin des performances affichées contre le Covid par les autres sociétés pharmaceutiques comme le duo Pfizer/BioNTech et Moderna, et dans une moindre mesure, AstraZeneca et Johnson & Johnson.