Mithra avance dans un traitement contre le Covid-19

Mithra a terminé le recrutement des patients de son essai clinique de phase II testant l'Estetrol dans le traitement du Covid-19. Les résultats sont attendus cet été.

Plutôt spécialisée dans la santé féminine avec sa pilule contraceptive Estelle en voie de commercialisation, Mithra poursuit, en parallèle, ses recherches d’un traitement contre le Covid-19. Avec deux bonnes nouvelles à la clé, ce jeudi.

Tout d’abord, la biopharma a annoncé la fin du recrutement des patients atteints par le coronavirus pour son essai clinique de phase II Coronesta. Ce dernier, vise à explorer l'action de l'Estetrol (une œstrogène à la base de l’Estelle) sur la réponse immunitaire, inflammatoire et vasculaire des patients infectés par le Covid-19 et à déterminer s'il permet de réduire le risque de progression vers une forme plus sévère de la maladie. Mithra rappelle que les œstrogènes sont connus pour moduler le système immunitaire.

175 patients hospitalisés

En tant que telle, l’étude se fait en double aveugle contrôlée par placebo auprès de 175 patients (hommes et femmes) hospitalisés souffrant d’un Covid-19 modéré. Elle se déroule en Belgique, en Russie et en Pologne et évalue les effets de l’Estetrol sur une période de 28 jours. Les premiers résultats sont attendus au cours de l’été.