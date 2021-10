Mithra confirme la nomination définitive de Leon Van Rompay

Mithra a annoncé ce vendredi la confirmation de la nomination de Leon Van Rompay comme CEO. François Fornieri reste administrateur et premier actionnaire.

Le conseil d’administration de Mithra a annoncé ce vendredi la confirmation de la nomination de Leon Van Rompay au poste de CEO de la société, une fonction qu’il occupait déjà ad interim depuis plus de 8 mois.

L'entrepreneur flamand avait succédé le 4 février dernier à François Fornieri, co-fondateur et CEO historique de la société spécialisée dans la santé féminine. Ce dernier avait dû faire un pas de côté à cause de ses démêlés judiciaires dans le cadre du dossier Nethys, qui avaient été suivis par une inculpation de faits de délit d'initié dans un autre dossier.

Dans le communiqué, François Fornieri souligne "avoir décidé, en concertation avec le conseil d’administration, de réitérer toute ma confiance à Leon Van Rompay en sa qualité de CEO de Mithra et de rester en retrait de mes fonctions exécutives, tant que le dossier judiciaire relatif au délit d’initié sera en cours".

L'ancien CEO précise qu'en tant que fondateur et principal actionnaire de la société, dont il détient un peu plus de 26%, il continuera d’assurer pleinement son "rôle d’administrateur au sein du conseil d’administration" et à "accompagner la stratégie de l’entreprise".