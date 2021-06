NeuVasQ lève 20 millions d'euros contre les maladies neurologiques

Fixer des priorités

Grâce à la compréhension de ces mécanismes, NeuVasQ estime pouvoir s'attaquer à de nombreuses maladies neurodégénératives telles que la maladie d’Alzheimer , mais aussi à de multiples troubles neurologiques aigus comme les AVC et l’ épilepsie. Un champ thérapeutique potentiel plus large qu’à l’accoutumée. NeuVasQ indique qu'elle devra déterminer quelles sont les pathologies à prioriser dans l’optique d’essais cliniques .

Qui sont les investisseurs?

C’est Newton Biocapital , le fonds d’investissement en sciences de la vie cofondé et dirigé par Alain Parthoens, qui est l’ investisseur principal de la levée. Il a été rejoint par Theodorus IV , le fonds d'amorçage partenaire historique de l'ULB, et des business angels de Flandres et de Wallonie , pour un total de 10 millions d’euros.

La deuxième moitié du tour de table a été apportée par les agences de financement régionales et nationales belges, notamment SFPI-FPIM, SRIW Life Sciences, Sambrinvest et InvestSud.

La recherche patine

Les recherches sur la maladie d'Alzheimer patinent depuis une vingtaine d'années et on reste très loin de pouvoir guérir la maladie. L'Agence américaine FDA a autorisé récemment un traitement contre cette maladie, développé par l'entreprise américaine Biogen. Mais ce médicament, très cher à plus de 50.000 dollars par an, ne s'adresse qu'à une petite part des patients, à un stade très précoce de la maladie. Et il n'a pour l'heure prouvé qu'une efficacité limitée.