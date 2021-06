Noshaq et la Région wallonne apportent plus de 18 millions d'euros à Amyl Therapeutics

Amyl Therapeutics a levé 18,3 millions pour développer un traitement contre l'amylose, une maladie touchant jusqu'à 45.000 personnes en Europe et aux États-Unis.

L'amylose touche actuellement entre 30.000 et 45.000 personnes aux États-Unis et en Europe.

Noshaq (ex-Meusinvest), avec le soutien de Mérieux Participations, Sambrinvest et d'autres investisseurs privés, a injecté 8,6 millions d'euros . Un financement non dilutif de 9,7 millions d'euros a été accordé par la Région Wallonne (DG06).

" Avec les fonds levés, Amyl prévoit de générer une forte preuve de concept préclinique pour ses principaux candidats thérapeutiques et de mettre en place un processus de production dans le cadre de sa préparation clinique ", lit-on dans un communiqué.

Gaëtan Servais, CEO de Noshaq, voit une opportunité de participer au développement d'une technologie qualifiée de passionnante et de favoriser des collaborations avec d'autres acteurs de la région.

Une maladie sans traitement

L'amylose touche actuellement entre 30.000 et 45.000 personnes aux États-Unis et en Europe. La forme la plus courante de la maladie touche environ 70% des patients diagnostiqués avec une amylose systémique.