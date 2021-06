Novavax affirme que son vaccin est efficace à 90,4%, variants inclus

Novavax a affirmé lundi que son vaccin anti-Covid était efficace à plus de 90%, y compris contre les variants, après une étude réalisée sur près de 30.000 personnes aux États-Unis et au Mexique.

Le vaccin contre le coronavirus de Novavax "a montré une protection de 100% contre les formes modérées et sévères de la maladie et de 90,4% globalement ", a indiqué l'entreprise de biotechnologie américaine, dans un communiqué.

Ces résultats proviennent d'un essai clinique de stade avancé, mené auprès de près de 30.000 volontaires aux États-Unis et au Mexique. Une nouvelle qui place Novavax en bonne voie pour déposer une demande d'autorisation d'urgence auprès du régulateur américain des médicaments, la FDA, au troisième trimestre 2021 . L'Agence européenne des médicaments (EMA) a quant à elle commencé à réviser le vaccin en février.

Vaccin à base de protéines

Ce vaccin utilise une technologie différente de celles employées pour les vaccins déjà largement autorisés dans le monde: c'est un vaccin dit "sous-unitaire" , à base de protéines qui déclenchent une réponse immunitaire, sans virus . Il s'administre en deux doses, comme les vaccins développés par Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Responsable de la recherche et du développement chez Novavax

Notons qu'au cours de ce vaste essai, le variant Alpha du coronavirus découvert pour la première fois au Royaume-Uni est devenu le plus répandu aux États-Unis. Novavax a également détecté les variants découverts au Brésil, en Afrique du Sud et en Inde parmi les participants.

Dans le détail, le vaccin a été efficace à 91% chez les personnes présentant un risque élevé d'infection grave et à 100 % pour la prévention des cas modérés et graves de Covid-19. Il était efficace à environ 70% contre les variants que Novavax n'a pas été en mesure d'identifier, a déclaré le Dr Gregory Glenn, responsable de la recherche et du développement chez Novavax. "D'un point de vue pratique, il est très important que le vaccin puisse protéger contre un virus qui évolue de manière très rapide en termes de nouvelles variantes", a-t-il souligné.