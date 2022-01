OncoDNA s'allie avec l'américain C2i Genomics dans la médecine de précision

Entreprise américaine disposant d'un centre de R&D en Israël, C2i Genomics a créé la première plateforme au monde de surveillance du traitement du cancer qui utilise le séquençage du génome entier à partir d'une quantité de sang minime pour assurer une détection de la charge tumorale jusqu'à cent fois plus sensible que les solutions actuelles en biopsie liquide . En utilisant des bases de données génomiques, ainsi que des calculs et l'intelligence artificielle, cette plateforme permet une médecine personnalisée de haute précision pour la détection et le suivi des traitements du cancer. Bien que toute jeune, la société américaine a déjà attiré l'attention des investisseurs en levant 100 millions de dollars début 2021.

"Nous serons plus que l'opérationnel" commente Jean-Pol Detiffe, directeur de la stratégie et de l'innovation chez OncoDNA et ancien CEO de la société. "Ils ont apprécié le fait que nous sommes déjà présents dans l'espace, que nous connaissons le domaine et que nous savons faire l'interprétation initiale du patient. Nous serons un peu leur base européenne pour développer ce type de solution. De notre côté, cela complète très bien nos offres actuelles, puisque l'idée est de vendre cette solution à nos propres clients" poursuit Jean-Pol Detiffe, qui précise que cet accord n'aurait pas pu se faire sans le rachat en 2020 de la société française IntegraGen, spécialisée dans le séquençage d'ADN. "Il s'agit ici d'une approche de séquençage intégral du génome et non plus du séquençage de quelques gènes. On parle d'algorithmes qui suivent plus de 10.000 mutations pour voir l'évolution du cancer".