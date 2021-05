Parité parfaite pour le conseil d'administration de Mithra

Le conseil va afficher un équilibre parfait, avec 5 administratrices, 5 administrateurs indépendants et 5 non indépendants. Pressenti, Stijn Van Rompay avait retiré sa candidature suite à la nomination de son père.

L’Assemblée générale des actionnaires de Mithra a approuvé jeudi le renouvellement du conseil d’administration de l'entreprise. L'instance va afficher, pour la première fois, une parité parfaite avec 5 administratrices et 5 administrateurs, ainsi que 5 administrateurs indépendants et 5 non-indépendants.

Quatre nouvelles administratrices

Les quatre nouvelles administratrices sont Liesbeth Weynants, une professeure de la VUB spécialiste en propriété intellectuelle, An Cloet, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique (MSD), Amel Tounsi, spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires (Celyad, Texere, Analis, Masthercell et Noshaq) et enfin, Valérie Gordenne, qui a été longtemps directrice scientifique de Mithra. Cette dernière est chief scientific officer chez Auxin Surgery et CEO de la start-up Odix.