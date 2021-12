PDC*line Pharma attire de nouveaux investisseurs sud-coréens

PDC*line Pharma lève un total de 17,5 millions d'euros pour développer son vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon.

PDC*line Pharma va pouvoir poursuivre sereinement ses développements cliniques: la jeune entreprise liégeoise spécialisée dans l'immuno-oncologie a annoncé ce lundi avoir levé un total de 17,5 millions d’euros.

Moins de deux ans après un tour de série B1, la société de biotechnologie d'origine française a récolté 11,8 millions d’euros auprès d’investisseurs belges et sud-coréens. Elle a reçu également 5,7 millions d’euros en prêts remboursables de la région wallonne, qui soutient l’entreprise depuis qu’elle y a installé ses activités en 2016.

37,5 millions d'euros Au total, PDC*line Pharma aura levé 37,5 millions d’euros lors de ce tour de série B.

Korean Investment Partners aux commandes

Le tour de financement a été piloté par Korean Investment Partners (KIP), un important fonds sud-coréen gérant plusieurs milliards de dollars, qui était entré dans l'actionnariat en janvier 2020. Ce dernier a emmené un syndicat de nouveaux investisseurs sud-coréens spécialisés dans les sciences de la vie: Alpha Holdings, Brain Asset Management et Hansongneotech.

Les investisseurs historiques ont également suivi: Noshaq, Sambrinvest, la SFPI, la SRIW et le coréen UTC 2019 Bioventurefund. Au total, PDC*line Pharma aura donc levé 37,5 millions d’euros lors de ce tour de série B, et 52 millions en tout depuis sa création. Les trois fondateurs de la société - le CEO Eric Halioua, Laurent Levy et Joël Plumas - restent les plus gros investisseurs et l'ensemble des actionnaires belges sont toujours majoritaires.

Réduire la croissance potentielle du cancer du poumon

Cet apport d'argent frais va permettre de garantir le financement de l'étude de phase I/II qui a été lancée par la biotech début 2020 afin d'évaluer son produit de thérapie cellulaire le plus avancé. Appelé PDC-lung-01, celui-ci est un candidat vaccin thérapeutique contre le cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC), le cancer du poumon le plus courant dans le monde (80% des cas).

Contrairement aux vaccins traditionnels, qui préviennent les maladies, les vaccins thérapeutiques sont conçus pour traiter un cancer déjà présent et en réduire la croissance potentielle. PDC*line vise en première ligne les cancers à des stades déjà avancés, métastasés et non opérables, en association avec des "checkpoints inhibiteurs", des anticorps monoclonaux.

Des retards à cause de la pandémie

Un total de 64 patients vont participer à cet essai qui se déroule dans des centres cliniques en Belgique, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Pologne. L'étude a été entravée par la pandémie, reconnaît le CEO, Eric Halioua, qui précise que les résultats finaux devraient être disponibles début 2024, "si les choses se passent bien au niveau sanitaire".

"Des accords assez précoces apportent beaucoup à une société de biotechnologie quand elle est jeune." Eric Halioua CEO de PDC*line

En 2019, PDC*line avait accordé au coréen LG Chem Life Sciences Company une licence exclusive pour le développement et la commercialisation de ce vaccin thérapeutique en Corée du Sud, ainsi qu'une option pour les autres pays d'Asie. Un partenariat qui explique l'intérêt des investisseurs sud-coréens pour la société wallonne de biotechnologie.

"Des accords assez précoces apportent beaucoup à une société de biotechnologie quand elle est jeune" fait observer Eric Halioua. "Il est prévu que les Coréens fassent leur propre étude clinique pour l'Asie, parallèlement à notre prochaine étude de phase II/III, que nous espérons être pivotale, c'est-à-dire qui va nous permettre d'avoir une autorisation de mise sur le marché. Une future étude que nous devrons faire avec un partenaire pharmaceutique."

Étoffer le portefeuille

La nouvelle levée va aussi permettre d'étoffer le portefeuille, en sélectionnant éventuellement d'autres indications. La société ambitionne, par ailleurs, de construire une unité de production aux normes GMP à Liège. Aujourd'hui, elle sous-traite sa production à l'Établissement français du sang (EFS) à Grenoble. PDC*line, qui a été créée en tant que spin-out de cette institution, conserve d'ailleurs un petit site dans la ville française.

Avec ce tour de financement, la société estime être armée pour tenir financièrement trois ans.

"Dans le futur, on veut internaliser notre savoir-faire à Liège", poursuit Eric Halioua. "L'idée, c'est de lancer cette unité en fonction de l'avancement de l'étude clinique. Elle servira pour la production de lots cliniques pour la phase suivante, mais éventuellement aussi pour la production commerciale, même si on ne va évidemment pas la dimensionner pour cela. On veut passer à des bioréacteurs de 50 litres, on n'a pas besoin de surfaces énormes".

Avec ce tour de financement, la société estime être armée pour tenir financièrement trois ans. Selon Eric Halioua, la prochaine étape pourrait être un nouveau tour de financement, mais plus important, soit un accord avec une grosse société pharmaceutique, soit une entrée en bourse. L'entreprise occupe aujourd'hui 27 personnes à Liège et 5 à Grenoble.