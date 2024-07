Univercells fait peau neuve pour s'adapter à son évolution

"Il était devenu compliqué, y compris pour les investisseurs, de comprendre ce qu'on faisait, entre nos filiales Exothera, Unizima et Quantoom, et de saisir l'essence même d'Univercells", explique Hugues Bultot, CEO et cofondateur d'Univercells

Univercells, l'entreprise wallonne spécialisée dans les procédés de fabrication pour la biopharmacie, adapte son logo pour mieux refléter l'évolution de ses activités.

Petit changement d'identité visuelle pour Univercells. La société wallonne spécialisée dans les procédés de fabrication pour la biopharmacie a décidé de procéder à quelques modifications de son image, principalement celle de son logo, afin de mieux coller à l'évolution de l'entreprise, qui s'est muée ces dernières années en groupe doté de plusieurs filiales.

"Il était devenu compliqué, y compris pour les investisseurs, de comprendre ce qu'on faisait, entre nos filiales Exothera, Unizima et Quantoom, et de saisir l'essence même d'Univercells", explique Hugues Bultot, le CEO et cofondateur de la société.

Publicité

Lire aussi Univercells va collaborer avec un poids lourd indien dans la lutte contre le cancer

"Toutes les entreprises doivent pouvoir se remettre en question." Hugues Bultot CEO et cofondateur d'Univercells

Une remise en question

"On a vécu avec ces contraintes pendant quelques années, et puis on s'est dit qu'il fallait vraiment passer à un stade ultérieur. Il s'agit d'une autre façon de voir Univercells. Nous sommes, en effet, une société qui a grandi assez vite, qui est devenue internationale, qui est présente sur tous les marchés et qui a créé sa propre culture. Les entreprises qui réussissent actuellement sont celles qui arrivent à persuader le marché de la pertinence et de la justesse de leur positionnement stratégique. On doit donc avoir un set de valeurs très fortes."

Le nouveau logo se présente avec des couleurs différentes et est désormais dénué du slogan "Biologics for all". "Cela nous faisait passer pour une ONG ou une organisation caritative", poursuit Hugues Bultot. "Avec la Fondation Gates, on avait pris une tangente qui nous amenait vers les pays en développement alors qu'en fait, si on regarde notamment ce que fait Quantoom Biosciences aujourd'hui, la mise à disponibilité des innovations biotechnologiques est aussi importante pour les pays à hauts revenus que pour les pays à faibles et moyens revenus", relève encore le CEO, selon qui "toutes les entreprises doivent pouvoir se remettre en question".

Publicité

"On va plus loin que les vaccins, nous sommes également dans la médecine personnalisée du cancer." Hugues Bultot CEO et cofondateur d'Univercells

Un nouveau logo plus complexe

Le logo précédent faisait référence à des cellules explosées. Le nouveau, qui a été conçu délibérément en utilisant des éléments de l'ancien logo pour refléter l’esprit d’évolution, est plus complexe. Chaque élément reflète la dualité de la science et de l'entrepreneuriat: la cellule et le talent, le génome et la transformation, la molécule et la collaboration.

"On est sur des choses plus techniques. On veut montrer que l'on est plus dans la cellule que par le passé, grâce à l'ARN messager", cette technologie qui a révolutionné les vaccins avec la pandémie de covid et que la filiale Exothera s'applique à rendre plus accessible.

"On va plus loin que les vaccins, nous sommes également dans la médecine personnalisée du cancer. Mais nous restons une société technologique centrée sur les procédés de fabrication, et non pas sur le développement de nouvelles thérapies. Notre objectif, c'est de permettre à cette industrie de développer des thérapies de manière plus rapide et moins coûteuse, pour que les promesses de l'ARN messager puissent être rencontrées."

Une marque de renom

Ce lifting de l'identité de l'entreprise ne s'accompagne pas d'une refonte de la structure du groupe. Seule la branche Unizima, qui travaille dans les pays en développement, reste clairement liée à Univercells. "Sa seule marque n'est pas suffisante. Elle a besoin d'être adossée à une grande marque comme Univercells", selon Hugues Bultot.