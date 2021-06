Repartie sur des bases saines, Promethera lève 20 millions d'euros

Promethera repart de l'avant: la biotech wallonne spécialisée dans la thérapie cellulaire pour les maladies du foie a annoncé, ce mercredi, avoir bouclé une levée de fonds de 20 millions d'euros auprès d'investisseurs belges et étrangers. Une arrivée d'argent frais qui illustre la confiance retrouvée du monde financier dans la société de Mont-Saint-Guibert, qui a frôlé le pire en 2020 .

Des investisseurs belges, allemands et chinois participent à ce nouveau financement. Par l'intermédiaire de sa filiale Shang Ying International Holdings, la société chinoise Tata Health International Holding, cotée à la bourse de Hong Kong, investira dans la société wallonne à hauteur de 10 millions d'euros. Parallèlement, un accord de licence permettra également le développement clinique d'HepaStem, le produit phare de Promethera, en Chine.

Fund Plus, SMS Investments (Luxembourg), Sopartec (UCLouvain Technology Transfer Office), divers investisseurs privés ainsi que Sofipôle, Invest.BW et Sambrinvest font partie du consortium. Le gouvernement wallon a apporté son soutien à la transaction. Le closing final interviendra dans le courant de cet été après l’approbation de la transaction par la Bourse de Hong Kong.

Une alternative à la transplantation

L'ACLF touche plus de 50.000 patients annuellement en Europe et aux USA. Elle est associée à une mortalité à court terme très élevée (entre 40 et 70 %, selon les stades de sévérité). Dans l'ACLF, l'insuffisance hépatique entraîne la défaillance d'un ou plusieurs autres organes tels que le coeur, les poumons ou le cerveau. L’ACLF atteint 30% des patients hospitalisés pour une décompensation de la cirrhose du foie.