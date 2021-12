Theodorus et Akiles investissent dans une start-up française d'hypnose médicale

La solution d'HynoVR est utilisée comme une forme d'anesthésie non pharmacologique.

Les fonds belges Theodorus et Akiles ont participé à une levée de 4,5 millions d'euros de la société HypnoVR, une start-up strasbourgeoise spécialisée dans l'hypnose médicale associée à la réalité virtuelle.

La solution d'HypnoVR permet de réduire l'utilisation de médicaments sédatifs et anxiolytiques.

Theodorus est un fonds d'amorçage belge orienté sciences de la vie et technologie. Partenaire historique de l'ULB, il investit en Belgique, mais également dans les régions limitrophes et au Canada. Il a joué le rôle d'investisseur principal pour ce tour de série A. Pour sa part, Akiles a été lancé en 2019 par Christophe Rousseaux, le fondateur et ancien CEO d’Immoweb. La société d'investissement a déjà investi dans sept entreprises.

Les deux fonds belges arrivent en tant que nouveaux investisseurs dans HypnoVR, tout comme la Banque des Territoires, Bpifrance et Capital Grand Est. Les investisseurs historiques, dont Guillaume Richard, fondateur et PDG de OuiCare, et le family office de Daniel Caille, fondateur et PDG de Vivalto Santé, ont également participé.

Réalité virtuelle immersive

Fondé par Denis Graff et Chloé Chauvin, deux médecins anesthésistes et hypnothérapeutes, et Nicolas Schaettel, un expert en nouvelles technologies, HypnoVR développe une solution logicielle d’hypnose médicale basée sur la réalité virtuelle immersive.