Traiter la dépression par les data?

Dans le domaine de la santé mentale, les thérapeutes doivent souvent se fier à ce que les patients leur racontent. Mais si la technologie pouvait mesurer objectivement la douleur psychologique?

Les capacités des nouvelles générations de smartwatches ne cessent d’augmenter. "Au début, elles ne comptaient que le nombre de pas. Aujourd’hui, elles sont équipées de capteurs de plus en plus nombreux, comme un cardiofréquencemètre", explique le psychologue clinicien Tom Van Daele, qui mène depuis plus de dix ans des recherches à l’Institut Thomas More sur les possibilités de la technologie dans le domaine de la santé mentale. "Dans ce secteur, les défis sont gigantesques. Il est très difficile de mesurer le stress à l’aide d’une montre, en particulier dans la vie de tous les jours."

"Ces données pourraient constituer un complément utile à ce que nous faisons aujourd’hui en thérapie: se fier uniquement à ce que les patients racontent." Tom Van Daele Chercheur à l'Institut Thomas More

Ces montres peuvent rapidement et facilement collecter de nombreuses données. Mais hors contexte, il est possible d’interpréter les réactions physiques de différentes manières: positivement (arriver dans une fête surprise), mais aussi négativement (être agressé).

"Si nous pouvions utiliser ces données pour décoder la santé mentale, ce serait un ‘game changer’ dans ce domaine de la santé", estime Tom Van Daele. "Elles pourraient constituer un complément utile à ce que nous faisons aujourd’hui en thérapie: se fier uniquement à l’introspection, à ce que les patients racontent."

Les fautes de frappe, indicateur de stress

Le véritable potentiel des nouveaux flux de données se situe à plus long terme au niveau de la prévention. Plus encore que la simple détection d’une situation de stress, il s’agit d’identifier quels sont les éléments déclencheurs de stress ou d’inconfort psychologique afin d’augmenter l’efficacité du modèle digital.

EndeavourXR, le premier jeu vidéo sur ordonnance La technologie comme thérapie? Aux États-Unis, c’est possible avec EndeavourXR, un jeu vidéo pour enfants souffrant de trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). En juin 2020, l’autorité de contrôle américaine, la FDA (Food and Drug Administration), fut la première à approuver ce jeu en tant que complément au traitement de problèmes comportementaux. EndeavourXR est destiné aux enfants âgés de six à douze ans. Ces derniers doivent contourner des obstacles et collecter des objets. Grâce à l’interface du jeu vidéo, le cortex préfrontal du cerveau de l’enfant est activé. Le jeu intègre des stimuli sensoriels et des défis moteurs qui favorisent la concentration. Akili Interactive, l’entreprise qui a créé le jeu, a obtenu l’approbation des autorités après sept années de développement et la publication d’une étude dans la célèbre revue médicale The Lancet, qui a démontré une amélioration de la concentration cognitive auprès de 68% des enfants suivis après deux mois de traitement.

L’expert en soins de santé et ingénieur biomédical Koen Kas va encore plus loin. "Microsoft travaille actuellement au développement d’un outil pour contrôler la façon dont les personnes tapent du texte sur un clavier. Le nombre de fautes de frappe peut être un indicateur de stress. Il existe d’ailleurs déjà une app pour cela – Neurokeys – ainsi que pour la parole et les expressions du visage, ce qui permet de détecter les émotions avec beaucoup de précision."

Apport combiné des techs et des sciences comportementales

Reste que la seule détection d’un niveau élevé de stress, sans conseils, n’a aucune utilité. Il faut arriver à combiner l’apport de spécialistes en technologie, qui développent le matériel et les logiciels, et celui de spécialistes en sciences du comportement, qui indiquent quelles sont les actions à entreprendre en réponse à ces constats. "Il reste beaucoup de pain sur la planche", estime Tom Van Daele. "Certaines marques de montres intelligentes travaillent déjà prudemment avec les premières recommandations, mais elles font parfois fausse route."

Selon lui, la société belge Biorics est la seule à aborder cette question sérieusement. Elle a développé un "wearable" (objet connecté) capable de détecter le stress chronique et aigu. Via l’app qui l’accompagne, l’utilisateur peut consulter à tout moment son niveau de stress mental et obtenir un rapport quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Le financement du projet est prêt. Le produit sera bientôt commercialisé.

Un algorithme pour chacun d’entre nous

Comment passer des data à des mesures concrètes ou à des conclusions immédiatement utilisables? C’est la question que se pose également Chris Van Hoof, vice-president R&D du centre de recherche louvaniste imec. "Il est important non seulement de développer du matériel, mais aussi de mettre au point l’intelligence artificielle adéquate. Chaque personne étant différente, nous avons tous en principe besoin d’un algorithme personnalisé si nous voulons tirer des conclusions pertinentes sur notre état de santé. Qu’est-ce qui est normal pour tel ou tel individu et quand peut-on commencer à parler d’écart? Ces modèles permettent également de filtrer les mouvements parmi les données, afin d’éviter toute confusion entre le stress et l’activité physique."

"Je rêve que d’ici dix ans, je pourrai ouvrir mon ordinateur, consulter les données sur le stress du patient assis en face de moi et les combiner avec ce qu’il me dit." Stephan Claes Chef du service de psychiatrie à l’UPC KU Leuven.

En collaboration avec le centre universitaire de psychiatrie (UPC) de la KU Leuven, imec cherche à identifier des ensembles de données permettant de prédire le stress. "Plus important encore que la détection du stress, il s’agit de comprendre quels sont les éléments déclencheurs de stress ou d’inconfort psychique afin de rendre le modèle plus intelligent", explique Chris Van Hoof.

"À l’heure actuelle, il n’est pas possible d’établir un diagnostic de dépression sur la base des données fournies par un ‘wearable’", assure Stephan Claes, spécialiste de la dépression et chef de service de psychiatrie à l’UPC KU Leuven. "Je rêve que d’ici dix ans, je pourrai ouvrir mon ordinateur, consulter les données sur le stress du patient assis en face de moi et les combiner avec ce qu’il me dit. Cela pourrait par exemple faciliter la prise de décision quant aux médicaments à prescrire", espère Stephan Claes.

La question est de savoir s’il est possible de faire de la prévention à grande échelle. Koen Kas souligne pour sa part que beaucoup de choses sont déjà possibles au niveau individuel, mais que les médecins ne connaissent ni ces app, ni ces outils. "Ou encore, ils ne les utilisent pas parce qu’ils n’ont pas encore obtenu l’approbation des autorités médicales." Cela nous amène à un vieux constat: dans notre système de soins de santé dépassé, les solutions innovantes ont beaucoup de difficulté à bousculer les traditions et à se frayer un chemin vers les patients.