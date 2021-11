"Très bonnes performances" pour IBA

Le patron d’IBA se dit très enthousiaste en raison de la reprise de l’activité de protonthérapie aux États-Unis . Il souligne, par ailleurs, que les activités en dosimétrie et "autres accélérateurs" ont également été exceptionnellement fortes au cours du second semestre, avec une dynamique encourageante à l'approche de 2022. Quelque 23 machines ont été vendues depuis le début de l'année, dont 11 machines en Asie.

En ce qui concerne la protonthérapie, 13 projets Proteus ONE et 8 projets Proteus PLUS sont en cours de construction ou de développement. Le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules fait état d’un fort pipeline de nouvelles opportunités dans toutes les régions du monde avec une activité significative aux États-Unis et en Asie.