UCB fait mieux qu'attendu et garde le cap

Le groupe biopharmaceutique belge, qui a gonflé son chiffre d'affaires de 7% au premier semestre, maintient ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

Un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros (+7%), dopé par la "croissance durable" de ses produits phares, un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 843 millions (+8%), un bénéfice par action de 3,40 euros: les performances comptables d'UCB au premier semestre surpassent sensiblement les attentes des analystes. Qui voyaient notamment le chiffre d'affaires refluer légèrement à 2,67 milliards d'euros et l'Ebitda ajusté plafonner à 784 millions.

Le groupe biopharmaceutique belge explique la croissance de sa rentabilité opérationnelle sous-jacente (l'Ebitda ajusté) par "la croissance continue des revenus" et par "l’augmentation des dépenses d’exploitation, qui reflètent les investissements dans l’avenir d’UCB, notamment dans les lancements de produits et le développement clinique".

Dans le pipeline d'UCB figurent six études en phase finale. De quoi permettre au groupe biopharmaceutique belge de maintenir ses prévisions pour l'ensemble de l'année.

UCB doit notamment lancer dans les prochains mois un nouveau traitement du psoriasis, le bimekizumab, sur lequel il fonde de gros espoirs. En juin dernier, le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif laissant entrevoir un feu vert à la mise sur le marché du bimekizumab dans le traitement du psoriasis en plaques modéré à sévère chez l’adulte.

Peu d'effet covid

Dans l'ensemble, la crise du Covid-19 n'a entraîné aucun retard important dans le programme de développement clinique d’UCB. Côté produits, le Cimzia, un traitement de la polyarthrite rhumatoïde, de la maladie de Crohn et du psoriasis, a poursuivi sa croissance aux États-Unis et connu une forte croissance sur les marchés internationaux, touchant un plus grand nombre de patients. De quoi porter les chiffres de ventes à 873 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année (+4% à conditions égales).

Accessible à de plus en plus de patients, l'antiépileptique Vimpat (735 millions d'euros de revenus) progresse dans toutes les zones géographiques. Un autre antiépileptique, le Briviact, rapporte quant à lui 15% de plus à 166 millions d'euros.

Le futur passera notamment par le développement des produits phares de demain. Dans le pipeline d'UCB figurent six études en phase finale. De quoi permettre au groupe biopharmaceutique belge de maintenir ses prévisions pour l'ensemble de l'année. UCB table ainsi toujours sur un chiffre d’affaires de l’ordre de 5,45 à 5,65 milliards d'euros.