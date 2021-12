UCB s'unit à Novartis pour traiter la maladie de Parkinson

UCB et Novartis ont conclu un accord pour le développement et la commercialisation de deux molécules dans le traitement de la maladie de Parkinson.

L'entreprise pharmaceutique belge UCB a annoncé ce jeudi avoir conclu un accord allant jusqu'à 1,5 milliard de dollars avec Novartis pour le codéveloppement et la commercialisation de ses deux médicaments contre la maladie de Parkinson en phase de développement clinique: l'UCB0599 (phase 2) et l'UCB7853 (phase 1).

Selon l'accord, UCB recevra une avance de 150 millions de dollars de Novartis. L'entreprise belge est également éligible pour recevoir d'autres paiements potentiels pour un montant total de près de 1,5 milliard de dollars après la réception de certaines approbations réglementaires et avoir atteint certains objectifs liés au développement et aux ventes.

Si l'accord est approuvé par les différents régulateurs, UCB sera titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et le responsable commercial en Europe et au Japon. Novartis le sera aux États-Unis et dans tous les autres territoires, a déclaré UCB dans un communiqué.