UCB s'unit à Novartis pour traiter Parkinson

UCB et Novartis concluent un accord pour poursuivre le développement du traitement de la maladie de Parkinson, une étape importante dans le développement de thérapies innovantes.

"Ce partenariat associera l'expertise d'UCB, en tant que leader dans le domaine des maladies neurodégénératives, aux capacités mondiales de Novartis et à sa profonde expérience dans le développement de traitements transformateurs et modificateurs de la maladie pour toute une série de pathologies neurologiques", indique Dhaval Patel, vice-président exécutif et directeur scientifique d'UCB, dans un communiqué.