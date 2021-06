Un intervalle long améliore l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca

En février, une étude de l'université d'Oxford publiée dans The Lancet avait déjà indiqué que l'efficacité du vaccin était plus grande avec un intervalle de 3 mois entre les doses (81%), qu'après un intervalle de 6 semaines (55%). Dans leur étude publiée lundi, les chercheurs ont aussi montré qu'une troisième dose injectée plus de six mois après la deuxième entraîne une "augmentation importante" des anticorps et provoque une "forte hausse" de la réponse immunitaire contre le Covid-19, y compris contre les variants. "On ne sait pas si des injections de rappel seront nécessaires en raison de la diminution de l'immunité ou pour augmenter l'immunité contre les variants préoccupants", a déclaré Teresa Lambe, autrice principale de ces études.