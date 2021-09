Une bactérie intestinale contre le surpoids bientôt commercialisée

Bénéfique pour les personnes en surpoids

Cette bactérie intestinale, découverte à Waegeningen et étudiée depuis à Bruxelles, restaure la fonction barrière de l’intestin . Cela entraîne une réduction des marqueurs inflammatoires dans le foie, de la résistance à l’insuline ou de l’hypercholestérolémie avec, à terme, un meilleur contrôle du stockage des graisses, du métabolisme du glucose et de la dépense énergétique. De quoi séduire les personnes en surpoids ou souffrant de risques cardiovasculaires associés .

Mieux encore, la recherche menée à l’UCLouvain avait aussi permis de démontrer que la forme pasteurisée de la bactérie (à 70 degrés pendant une demi-heure) était même plus efficace que sa forme vivante. Avec comme autre avantage de la forme pasteurisée que celle-ci est plus stable dans le temps et plus simple à mettre en œuvre.