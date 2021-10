Une biotech flamande s'attaque aux maladies du vieillissement

De plus en plus de sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie s'attaquent aux maladies liées au vieillissement. En Belgique, la start-up flamande Rejuvenate Biomed vient de lever 15,7 millions d'euros pour soutenir et accélérer le développement clinique d'un traitement de la sarcopénie aiguë et chronique, une maladie qui se caractérise par la perte de la fonction musculaire due à l'immobilité ou au vieillissement musculaire.