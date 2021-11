"Une nouvelle étape majeure pour Mithra"

Ambitions

Elle va donc, deuxième point , élargir le spectre de son programme clinique du Donesta en lançant, en 2022, trois études complémentaires visant l’atrophie vulvo-vaginale, la texture, la qualité et l’apparence de la peau et idem pour les cheveux. Coût total: 20 millions d’euros.

Enfin, Mithra va diversifier son pipeline dans les inhibiteurs de kinases indiqués dans le traitement de cancers féminins et l’endométriose, entre autres, via une option d’achat sur un programme de développement. Mais là, on est sur le plus long terme avec un développement clinique qui devrait être initié en 2023 et une mise sur le marché attendue pour 2031.