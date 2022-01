Univercells se dote d'une nouvelle filiale française

Univercells a annoncé ce jeudi l'acquisition de SynHelix. Le groupe wallon continue à se développer, s’ancre par la même occasion en France, et accélère sur les traitements à ARN messager.

Après la transaction – dont le montant ("no comment") n’a pas été divulgué –, SynHelix s’appellera " Quantoom Research Center ", une entité juridique distincte qui deviendra la cinquième filiale du groupe Univercells .

Fondée en 2019, SynHelix emploie 17 personnes – qui resteront basées en France. Les premiers et seuls investisseurs de SynHelix, Adbio Partners , deviennent actionnaires minoritaires d’Univercells.

Complémentarité avec Quantoom

Quantoom Biosciences travaille actuellement sur un système de production de vaccins viraux et de biomédicaments, avec des ingrédients et des processus différents. L’un des principaux défis à relever étant de réduire les coûts des principaux entrants "d'un facteur 100 , en leur trouvant des substituts, ou grâce à de nouvelles façons de produire qui éliminent certains ingrédients" , s'enthousiasmait en juin dernier dans nos pages José Castillo, co-fondateur d'Univercells, lors de la création de Quantoom Biosciences.

ADN moins cher pour ARN moins cher

Parmi ces fameux "ingrédients", il y a des réactifs très spécifiques, des enzymes, et… l'ADN. C’est justement sur cet entrant précis qu’intervient SynHelix. Basée à Evry-Courcouronnes, au sud de Paris, la biotech développe une technologie alternative à l'amplification de l'ADN sur les bactéries, un procédé qui nécessite habituellement des installations industrielles lourdes et coûteuses, et des étapes complexes à la fois de traitement et de contrôle qualité… pour des rendements très faibles.