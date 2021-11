Valneva lève 88 millions pour financer le développement de ses vaccins

Le laboratoire franco-autrichien Valneva a annoncé mercredi avoir levé 88 millions d'euros (102 millions de dollars) en émettant de nouvelles actions sur les marchés français et américain, une opération destinée à financer le développement de ses candidats vaccins. Après exercice de l'option de surallocation, Valneva a émis 5,175 millions d'actions nouvelles, dont 354.060 au prix de 39,42 dollars à New York et plus de 4,4 millions à 17 euros à Paris.